Estação das Artes celebra dia do Surdo e das Pessoas Idosas 

O show musical tem entrada livre até 21h30min ou até a capacidade máxima do equipamento ser atingida. É possível, ainda, sair com retorno. A classificação indicativa da apresentação é de 18 anos.

Já ás 19h30min, o músico e cantor Berg Menezes sobe ao palco acompanhado de Daniel Calvet (baixo e vocais), Jefferson Juan (guitarra)e Vanessa de Assis (intérprete de Libras) no show bilíngue "Sinais Musicais" . Na ocasião, serão apresentadas canções autorais do artista.

A primeira é a oficina Música e Acessibilidade , promovida em parceria com o Sesc. Direcionada para músicos, produtores, pessoas surdas, intérpretes de libras, profissionais de acessibilidade e da cultura, a ação ocorre às 14h30min, com inscrições pelo Instagram da Estação das Artes .

Neste sábado, 30, será o dia dedicado à campanha do Setembro Azul , dedicada à conscientização e celebração da diferença linguística, identitária e cultural de pessoas surdas. O Dia Nacional do Surdo, comemorado em 26 de setembro, terá duas atividades com participação do artista Berg Menezes.

Domingo na Estação: Dia Internacional das Pessoas Idosas

Já no dia 1º, a programação do Dia Internacional das Pessoas Idosas será realizada em parceria com a Secretaria dos Direitos Humanos do Ceará (SEDIH). Pela manhã, às 9h10min, o grupo artístico Referências de Vida, formado por idosos do município de Iracema (CE), traz o espetáculo “Asa Branca, uma grande inspiração”.

Além do grupo, o dia na Estação contará ainda com pintura infantil, DJ set de Leo Reis, nova edição da Feira Mais Vinil e show de forró com a banda Os Muringa. Toda a programação tem acesso gratuito, além de saída com retorno até a capacidade máxima do equipamento ser atingida. A classificação indicativa das ações do domingo é livre.



Confira a programação na Estação das Artes

Sábado, 30 de setembro

9 horas - Abertura do espaço

14h30min - Oficina Música e Acessibilidade (Parceria Sesc)

19h30min - Show Bilíngue Sinais Musicais, com Berg Menezes



Domingo, 1º de outubro

9 às 12 horas - Pintura Infantil

9h10min às 9h30min - Apresentação de dança "Asa Branca, uma grande inspiração", com o Grupo Referências da Vida, de Iracema - CE (Parceria com SEDIH)

9h30min às 12h30min - DJ Leo Reis

9 às 15 horas - Feira Mais Vinil

12h30min - Os Muringa, no Mercado AlimentaCE

Fim de semana na Estação das Artes



Quando: sábado, 30 de setembro, e domingo, 1º de outubro, a partir das 9 horas

sábado, 30 de setembro, e domingo, 1º de outubro, a partir das 9 horas Onde: Complexo Cultural Estação das Artes (rua Dr. João Moreira, 540 - Centro)

Complexo Cultural Estação das Artes (rua Dr. João Moreira, 540 - Centro) Entrada gratuita.

Mais informações: @estacaodasartes.ce



