Sandy, Ney Matogrosso e Emicida cantam hits de Pitty em novo disco

De acordo com a colunista Mônica Bergamo, do jornal Folha de S. Paulo, além de Sandy , que cantará “Temporal”, Emicida deve apresentar sua versão para “Teto de Vidro” e Ney Matogrosso para “Máscara”.

Comemorações dos 20 anos de carreira de Pitty

Neste domingo, dia 17 de setembro, Pitty fará show na Praça Pública no Bairro do Vermelho, em Salvador. A apresentação também faz parte das ações em comemoração a sua trajetória na música. O show será registrado em vídeo e, posteriormente, lançado em DVD.

No domingo, 10, Pitty foi uma das atrações do festival The Town, realizado no Autódromo de Interlagos, em São Paulo, dividindo o palco com as bandas Garbage, Yeah Yeah Yeahs e Foo Fighters.



