Morre Mestre Azul, músico da banda cabaçal dos Irmãos Aniceto

Na manhã desta quinta-feira, 28, a Associação Cultural Irmãos Aniceto (Acia) informou através de uma postagem no Instagram o falecimento do Mestre Azul. A causa da morte não foi informada.

Mestre Azul ocupava a posição de pifeiro nº 1 da Banda Cabaçal dos Irmãos Aniceto, um dos mais tradicionais grupos da cultura popular do Crato e do Cariri cearense.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

"É com o mais profundo pesar que noticiamos o falecimento, agora pela manhã, do Mestre Azul, como era conhecido José Vicente da Silva, integrante da banda cabaçal dos irmãos Aniceto", constava no post da Associação.