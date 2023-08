Silvero Pereira aparece como Maníaco do Parque em 1ª imagem de filme

Primeira imagem do ator cearense Silvero Pereira caracterizado como o Maníaco do Parque para novo filme original da Prime Video é divulgada nesta sexta-feira, 25

Na trama, uma repórter iniciante (Giovanna Grigio) se envolve na investigação dos crimes do homem para alavancar a carreira. A previsão de lançamento da ficção é 2024 . O filme original da Prime Video terá direção de Maurício Eça e produção de Marcelo Braga.

No registro, o artista surge caracterizado como o motoboy Francisco de Assis Pereira , que foi condenado por atacar 21 mulheres, assassinar dez delas e esconder os corpos das vítimas em São Paulo, no fim dos anos 1990.

O ator cearense Silvero Pereira , que estrela o ainda inédito filme original da Prime Video sobre o caso real do "Maníaco do Parque", aparece como o personagem na primeira imagem divulgada da produção.

"Tô nervoso, tô ansioso e tô me dedicando nesse que, muito provável, será um dos meus maiores desafios como ator. Axé, sanidade e serenidade nessa caminhada!", comentou Silvero, em publicação no Instagram quando a escalação foi anunciada em julho. (com informações de Líllian Santos)

"Maníaco do Parque" também será tema de documentário na Prime Video

A plataforma de streaming também está produzindo uma série documental sobre o assassino em série, que terá direção de Marcelo Braga e roteiro de Thaís Nunes e Guilherme César.

Nomeado “Maníaco do Parque: A Historia Não Contada”, o documentário terá relatos de vítimas sobreviventes e de familiares das mulheres que foram mortas, além de apontar os detalhes da cobertura e participação da mídia durante a investigação.



