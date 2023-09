Show de Wesley Safadão é alvo do MP em volta aos palcos do cantor

Após o anúncio de pausa na carreira, o cantor Wesley Safadão compartilhou o retorno aos palcos com os fãs. Mas o seu evento “Garota VIP”, no dia 14 de outubro, pode ser barrado pelo Ministério Público da Paraíba (MPPB).

A motivação está no local escolhido para o show em João Pessoa: o estacionamento do Estádio Almeidão. Em nota do órgão, apresenta-se os “graves danos causados à população local e agressão ao meio ambiente saudável e equilibrado”.

