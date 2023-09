Godofredo Maciel vira polo gastronômico em Fortaleza; confira dicas

FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL, 18-09-2023: Polo gastronômico da Maraponga. (Foto: Fernanda Barros / O Povo) Crédito: FERNANDA BARROS

Se você teve a oportunidade de passar pela avenida Godofredo Maciel durante 2023, provavelmente notou uma nova movimentação de carros, pessoas e estabelecimentos. Assim como as ruas Antônio Augusto, Crisanto Moreira da Rocha, Ana Bilhar ou Sabiaguaba, a região na Maraponga vem configurando algo possível de se intitular como um polo gastronômico de Fortaleza. Localizado na Godofredo Maciel, em frente ao supermercado Carrefour, o Complexo Grand Parrilla reúne gastronomia, lazer e cultura em um único lugar. O espaço conta com culinária italiana, casa de carnes e, agora, passa a oferecer sushi. Os insumos são importados de países como Itália, Estados Unidos, Uruguai e Argentina. O complexo possui quatro andares, elevador panorâmico e dois rooftops, com capacidade para 1.000 pessoas. No seu primeiro andar, a casa de carnes, que leva o mesmo nome do espaço, oferece menus executivos, happy hour, carta de vinhos e um cardápio só para eventos.

FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL, 18-09-2023: Polo gastronômico da Maraponga. (Foto: Fernanda Barros / O Povo) Crédito: FERNANDA BARROS

"Sempre ouvi meus amigos falarem que quando queriam o melhor da gastronomia, tinham que atravessar a cidade inteira. Sendo investidor e acreditando no potencial da região, resolvi trazer para esse local algo único na cidade", afirma Fabrício Rocha, dono do complexo Grand Parrilla. LEIA TAMBÉM Conheça padarias em Fortaleza com opções do café da manhã ao jantar As carnes são o foco do local, mas outros pratos se destacam. Ripas de costela suína ao barbecue e croquetes de calabresa estão entre os preferidos dos clientes, custa R$ 55. Entre os lançamentos próprios do Grand, estão o folhado de batata ao molho 4 queijos, servido com ancho, R$ 75, e o polvo cozido finalizado na parrila, com purê de abóbora e arroz negro, R$ 99. Para os fãs de doce, a panqueca recheada com nutella, acompanhada de morango e sorvete de baunilha é uma ótima opção; custa R$ 39. Questionado sobre o porquê da casa de carnes receber o mesmo nome do complexo, Fabrício explica. "O Grand, desde antes da sua abertura, já contava com uma expectativa muito grande. No início, a ideia era cada um ter sua vida própria, mas logo ele se demonstrou como joia da coroa, aí ficou o rooftop italiano do Grand, o parquinho do Grand, e assim foi", explica ele.

FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL, 18-09-2023: Polo gastronômico da Maraponga. (Foto: Fernanda Barros / O Povo) Crédito: FERNANDA BARROS

Culinária italiana na Godofredo: W Rooftop Falando nisso, o W Rooftop se torna uma melhor opção para aqueles que não resistem à gastronomia italiana. Pensando em fazer do prédio um local que agradasse a todos os gostos, o restaurante foi inaugurado dois anos depois do Grand Parrilla. Localizado no segundo andar, com uma vista panorâmica de Fortaleza, o W Rooftop oferece pratos para brunch, com croissants diversos, croques, sanduíches, baguetes, minicakes, cafés e frappés. O prato Alla Carbonara, R$ 59, e a sobremesa panela de churros com doce de leite, sorvete e baunilha, R$ 37, são destaque do local que conta ainda com vários sabores de pizza.

W Rooftop Quando: segunda a domingo, das 16 às 23 horas

W Rooftop Quando: segunda a domingo, das 16 às 23 horas

segunda a domingo, das 16 às 23 horas Instagram: @wrooftopoficial

Foto: Divulgação Pizzas são destaque no restaurante W Rooftop Novidades na Godofredo: Live Sushi e Lounge Na sexta-feira, 29 de setembro, o complexo ganha um novo sabor: o Live Sushi e Lounge. O empreendimento mescla os estilos moderno e industrial com atmosfera mais requintada.