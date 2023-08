Conheça padarias em Fortaleza com opções do café da manhã ao jantar

FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL, 21-08-2023: Padarias que têm variedades. Na foto, a padaria Costa Mendes. (Foto: Fernanda Barros/ O Povo) Crédito: FERNANDA BARROS

“Parem de inovar sempre, parem de cortar fatiados tão saborosamente finos, parem de correr ao estoque para ver se não tem mesmo algo que estamos procurando. Este vício está se tornando sério. Atenciosamente, fã.” Essas são palavras de uma carta anônima fixada na parede da padaria Casa Plaza, no dia 8 de maio de 2003. Carlos Malheiros, dono do estabelecimento, se viu, naquela época, na necessidade de encontrar o autor da “reclamação”. Instigado com os elogios a sua padaria, ele chegou até a oferecer uma recompensa para quem entregasse o escritor. Mas o admirador secreto nunca apareceu… Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Conhecida por oferecer a receita original do Pão do Mestre, a Casa Plaza surgiu no ano de 1967, como uma singela padaria no bairro de São Bernardo do Campo, em São Paulo.

Dedicada inicialmente ao fornecimento de merendas para 23 instituições de ensino, além de hospitais e administrações municipais, o empreendimento estabeleceu sua presença na capital do Ceará durante uma expansão dos negócios. Morre Carlos Malheiros, empresário dono da Casa Plaza Crédito: Reprodução/Redes Sociais Com 35 anos de atividade em Fortaleza, a Casa Plaza perdeu, no dia 5 de agosto deste ano, seu fundador, Carlos Malheiros, aos 78 anos, vítima de um infarto. As homenagens foram muitas; era uma pessoa querida pelos clientes de sua casa, e admirada pelos que seguiam o mesmo ramo empresarial. “A panificação cearense está de luto. O nosso setor se deu em duas etapas: antes e depois da Padaria Plaza. Seu Carlos Malheiros era um homem íntegro, de caráter ilibado, que nos ensinou muitas coisas”, afirmou Alex Martins, presidente do Sindicato das Indústrias de Panificação e Confeitaria no Estado do Ceará (Sindpan). Sempre ao lado de sua esposa Dona Evalda, Carlos fez da Plaza a padaria que “tem de tudo”. A empresa chegou à Cidade com o objetivo de inovar e ampliar o leque de ofertas de pães, além de outros produtos, como frios e bolos artesanais. “No que tange à história da padaria, desde os primórdios, ela evoluiu consideravelmente para atender às demandas do café da manhã, almoço e jantar. Esse processo de expansão foi gradual, pautado na observação das necessidades dos clientes e no zelo implacável pela entrega de produtos indubitavelmente de alta qualidade”, conta Cristina Colares, 46, gerente da loja há 25 anos.

FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL, 21-08-2023: Padarias que têm variedades. Na foto, a padaria Casa Plaza. (Foto: Fernanda Barros/ O Povo) Crédito: FERNANDA BARROS

Criado por meio de um processo de fermentação inteiramente natural, sem adição de açúcar ou gordura, o pão do mestre é o carro chefe do local, custando o quilo R$ 40,69. Somadas a ele, as esfirras turcas, disponíveis nos sabores de carne, ricota, e mango chutney, também emergiram como uma receita autêntica que viraria "o rosto" da padaria. Elas custam entre R$ 52,99 e R$ 55,99.

Além disso, o cardápio abarca o conhecido brownie, confeccionado com um toque artesanal. No entanto, os bolos caseiros figuram como os favoritos dos clientes, com sabores que vão desde o bolo mole, R$ 46,99, até o bolo mesclado, R$ 49,99, passando pelo bolo Plaza, R$ 48,99, entre outras opções. "Nossos clientes sentem essa diferença de imediato e não hesitam em expressar. O ambiente transcende o comum, criando um clima singular que impacta quem o adentra. Uma metamorfose no ânimo é percebida, gerando um ambiente acolhedor e transformador que cativa a todos", finaliza Cristina.