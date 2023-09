Mamma mia: Conheça restaurantes com chefs italianos em Fortaleza

Restaurantes italianos com chefs nascidos no país das massas transportam fortalezenses para uma experiência gastronômica digna de expressar um "Mamma Mia" na primeira garfada

Há passos de casa ou em uma viagem no uber existe em Fortaleza cantinhos, mesas e pratos que ambientam os ares italianos com raízes na tradição, assim como na casa de vó, ou na casa da nonna.

Há mais de 9 mil quilômetros de distância do Brasil está a Itália. Dona da gastronomia mais popular do mundo - conforme estudo realizado pela plataforma Picky Eater - e compondo pelo menos 7% dos cardápios brasileiros.

Quanto não ter cardápio é uma questão muito simples, não faço panelona de molhos, não guardamos porções na geladeira. Se você me pedir nhoque agora não vai ter, só a noite. Então tentamos evitar esse desconforto para o cliente e apresentamos sempre as opções do dia", explica Vittorio.

Da cozinha de Cleo sai polpetones, rondelles e talharins, os mais pedidos da casa. A visita à Itália não se restringe a ambientação e aos pratos, Vittoria insiste em atender os clientes pessoalmente e explicar as opções do dia. "Somos uma casa de massas, uma 'trattoria', onde os caminhoneiros param e comem bem, lugar barato e simples.

Os saberes itálicos vem do proprietário Vittorio Bianchi, que administra o restaurante e orienta as mãos responsáveis pelo sabor dos pratos, a Chef Cleo Mesquita, sua esposa.

A viagem ao país começa na entrada do local, com uma porta de madeira verde e cortinas quadriculadas vermelhas na janela. Mobiliário e artefatos da história do país das massas também compõem o ambiente.

Contudo, para homenagear a cidade de sua origem (Sobral), Cléo incluiu o "Rondelli a la nordestina" (um rocambole de massa, recheado com carne do sol, purê de jerimum, castanhas e salteado na manteiga da terra).

A adaptação no Brasil reflete em um único prato da casa. A originalidade e sabor italianos ainda são severamente preservados. A chef Cléo conta que as massas artesanais são feitas todas com ingredientes da Itália, apesar de existir desafios para importação, ainda prezam pelo gosto estrangeiro.

FORTALEZA, CE, BRASIL, 09.06.2020: Clamarata, massa de grano duro com mini lula e queijo pecorino, prato da Anzio Gastronomia do Chef Fábio Felle (Foto: Júlio Caesar /O POVO) Crédito: JÚLIO CAESAR

FORTALEZA, CE, BRASIL, 09.06.2020: Fresine IGP com lagosta e tomate cereja, prato da Anzio Gastronomia do Chef Fábio Felle (Foto: Júlio Caesar /O POVO) Crédito: JÚLIO CAESAR

Na mistura do Brasil com a Itália, o país já acumula 25 milhões de imigrantes italianos. Com eles, vinheram talentos e a culinários que adicionaram vinho às refeições brasileiras e molho de tomate nas massas.

Exemplos notáveis com dotes gastronômicos são os italianos, Chef Simone Brunell (Doc Trattoria & Wine Bar), Chef Fábio Matiuzzo (Babbi Osteria), Chef Andrea Antonucci (Cortile Ristorante) e Chef Fabio Felle (Anzio Gastronomia).

Al tartufo Crédito: Divulgação / Cortile

Restaurante italiano em Fortaleza: Cortile Ristorante

O restaurante italiano Cortile Ristorante é comandado pelo Chef italiano, diretor gastronômico do Grupo OE, Andrea Antonucci. Como máxima o espaço defende “Mangia Bene, Ride Spesso, Ama Tanto!”, que significa “coma bem, ria sempre e ame muito”.

A casa dispõe de pratos como Penne Gorgonzola, com tiras de filé mignon trinchado; Risoto Carbonara, feito com arroz amanteigado, bacon crocante e cream de ovo; Polpettone, acompanhado de uma bola de carne moída grelhada e muito mais. Os preços da casa variam entre R$ 46 a R$ 98 a depender do menu.

“Tive que adaptar as minhas técnicas, o modo de preparo dos meus pratos para o paladar cearense. Um pouquinho mais de molho, a massa mais cozida. Mas, graças a Deus, adaptei as minhas técnicas e foi um sucesso”, explica o Chef Andrea.

Onde: R. Vicente Leite, 520 - Meireles

R. Vicente Leite, 520 - Meireles Mais informações sobre horários e reservas: @cortileristorante



Restaurante italiano em Fortaleza: Anzio Gastronomia

Do italiano Fabio Felle, o restaurante Anzio Gastronomia começou com aulas de gramática com direto a apreciação de pratos pelos alunos no quintal de casa. Com o sucesso e fama de boca a boca, Fabio iniciou junto com a esposa o que conhecemos hoje como viagem gastronômica a Itália no Meireles, o Anzio Gastronomia.

Entre os pratos mais pedidos estão o risoto de frutos do mar, talharim com lagosta e a lasanha. Os preços variam de R$ 50 a R$ 70. “Minha cozinha funciona com alimentos preparados na ocasião. Tudo feito na hora. Costumo ser exigente com a escolha da matéria prima. Dessa forma sei que o meu cliente degusta pratos sempre frescos”, reflete Fabio.

Onde: Travessa Acaraú, 39 - Meireles

Travessa Acaraú, 39 - Meireles Mais informações sobre horários e reservas: @_._anziogastronomia_._



FORTALEZA, CE, BRASIL, 26.11.2019: Muito prazer La Bella Italia. (Fotos: Fabio Lima/O POVO) Crédito: FÁBIO LIMA/O POVO FORTALEZA, CE, BRASIL, 26.11.2019: Muito prazer La Bella Italia. (Fotos: Fabio Lima/O POVO) Crédito: FÁBIO LIMA/O POVO FORTALEZA, CE, BRASIL, 26.11.2019: Muito prazer La Bella Italia. (Fotos: Fabio Lima/O POVO) Crédito: FÁBIO LIMA/O POVO

Restaurante italiano em Fortaleza: La Bella Italia

La Bella Italia é o restaurante italiano com o selo “Ospitalitá Italiana”, um projeto que certifica a excelência dos restaurantes tipicamente italianos no mundo todo. O espaço reflete a elegância e as raízes italianas do empresário Luca Lunghi. Os preços da casa variam em torno de R$ 30 a R$ 110.

A recente parceria do restaurante ampliou ainda mais a gama italiana em Fortaleza. No comando da cozinha do Doc Trattoria & Wine Bar, está o italiano Chef Simone Brunelli, que traz inspirações da região de Bolonha para criações ousadas e “desconstruídas” como o famoso “Il Nostro Tiramisù”.

O Chef possui experiência internacional e já atuou em restaurantes premiados mundialmente com estrelas Michelin na Espanha, Itália e Austrália. Os valores dos pratos giram em torno de R$36 a R$ 110.



La Bella Italia



Onde: Av. Almirante Barroso, 812 - Praia de Iracema



Av. Almirante Barroso, 812 - Praia de Iracema Mais informações sobre horários e reservas: @labellaitaliafortaleza



Doc Trattoria & Wine Bar



Onde: R. Ana Bilhar, 1173 - Varjota



R. Ana Bilhar, 1173 - Varjota Mais informações: @doctrattoriaewinebar



FORTALEZA-CE, BRASIL, 12-09-2023: brusquetas. Restaurantes com chefs italianos em Fortaleza, Trattoria Sapori Antich, R. Fiuza de Pontes 786. (Foto: Aurelio Alves/O Povo) Crédito: AURÉLIO ALVES

Restaurante italiano em Fortaleza: Pizzaria Italia da Gabriele

Entre as heranças mais deliciosas da Itália estão as pizzas. Em Fortaleza, a iguaria autenticamente italiana pode ser encontrada na Pizzaria Italia da Gabriele, na Praia de Iracema.

O local fundado pelo italiano Gabriele Simoncelli funciona desde 1995, oferecendo as mais tradicionais pizzas no forno a lenha. Além de pizza, o cardápio tem opções de pratos italianos com as tradicionais massas, e molho a sua escolha. Os preços variam de R$ 30 a R$ 70.

Onde: Avenida Historiador Raimundo Girão, 36 - Praia de Iracema

Avenida Historiador Raimundo Girão, 36 - Praia de Iracema Mais informações: (85) 3219.4993

