Do Negroni ao Moscow Mule: saiba a origem dos drinks clássicos

FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL, 01-08-2023: Drinks clássicos nos bares de Fortaleza. Na foto, o espaço e drinks do Babbi Osteria. (Foto: Fernanda Barros) Crédito: FERNANDA BARROS

Canecas de cobre, taças e copos brindam bares adentro nas noites de Fortaleza. Os drinks clássicos nunca saem de moda, mas quem ingere as bebidas talvez não tenha pensado ainda em mergulhar nas histórias que envolvem essas criações. "Entre os mais famosos, dois países são berços de sua criação: os Estados Unidos e a Itália. Para conhecer mais desses famosos coquetéis, é preciso fazer uma viagem no tempo por estes dois países", convida o chef e pesquisador João Lima. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine A primeira parada é no continente americano, onde surgiram o Moscow Mule e o Fitzgerald. A popular caneca de cobre vista nas mesas dos bares apresenta o Moscow Mule, bebida criada em 1941 e que, apesar do nome, não tem ligação direta com a Rússia, mas tem uma certa relação com o Brasil. O drink surgiu a partir da união de três negócios nos Estados Unidos. John G Martin, que tinha adquirido a distribução da vodca Smirnoff em Connecticut; Jack Morgan, dono do Pub Cock'n'Bull, na Califórnia, que tentava emplacar uma cerveja de gengibre; e Sophie Berezinski, herdeira de uma fábrica russa de Cobre e que tinha um estoque de canecas. O destino uniu essas três pessoas e resultou na criação do Moscow Mule.

Bares com balcão: saiba onde beber e desabafar em Fortaleza No Brasil, a receita ganhou uma nova versão nas mãos do bartender Marcelo Serrano, em São Paulo. "Quando fui lançar a carta do MyNY Bar, em 2009, era uma carta de drinks clássicos e eu não tinha a ginger beer (cerveja de gengibre) para finalizar o Moscow Mule.

Devido à minha vivência na Europa e a era da gastronomia molecular, eu tentei fazer a espuma para finalizar o drink com uma experiência moderna, sem perder as características do gengibre. Deu certo!", conta Marcelo. O preparo se popularizou no País, já que não era tão comum ter cerveja de gengibre e, hoje, diversos bares brasileiros optam por fazer o Moscow Mule com espuma de gengibre. Em Nova York, no ano de 2002, nasceu o Fitzgerald. De acordo com o pesquisador João Lima, a bebida foi criada por Dale De Groff, enquanto trabalhava no Rainbow Room.

O nome do coquetel é uma homenagem ao escritor F. Scott Fitzgerald, autor de "O Grande Gatsby", e leva gin, limão siciliano, açúcar e bitter. A próxima parada é na Itália, berço do drink clássico Negroni. "Reza a lenda que o coquetel nasceu em Florença por volta de 1919, quando o barman Fosco Scarcelli, que trabalhava num local chamado Casoni Bar, preparou uma versão mais forte do que drink conhecido como Americano à base de Campari, Vermute tinto e água com gás. O nome do cliente era Camillo Negroni, daí o batismo do drink", conta João.