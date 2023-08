Restaurante Mangue Azul apresenta novos pratos com frutos do mar

Com insumos fornecidos por produtores locais, o restaurante Mangue Azul apresenta novos pratos no menu à la carte

Quando o assunto é sustentabilidade, o restaurante Mangue Azul é um dos que se destaca no cenário gastronômico de Fortaleza. Pensando em elevar a experiência de seus clientes, o local apresenta os novos pratos principais do menu à la carte, preparados com insumos fornecidos por produtores locais.



Inspirado nas raízes culturais e regionais do Brasil, o chef Ivan Prado trouxe à mesa uma combinação de sabores e ingredientes frescos, com uma mistura de cores e aromas.

“Cada prato foi cuidadosamente elaborado para surpreender e encantar até mesmo os paladares mais exigentes, com uma rica variedade de opções que abraçam a diversidade da cozinha brasileira com a fusão da gastronomia internacional. No Mangue Azul, oferecemos aos nossos visitantes experiências únicas, em uma viagem sensorial às paisagens exuberantes de diversas regiões do nosso país”, afirma.

Para quem aprecia os frutos do mar, a Moqueca com Tucupi é um dos pratos disponíveis. O peixe fresco do dia é finalizado no forno e servido ao lado de palmito pupunha assado, mergulhado em um molho de moqueca e redução de tucupi amazônico. Da região Nordeste, o Peixe na Brasa com vegetais e lambreta ganha um toque defumado.

O chef aconselha aos amantes de frutos do mar para não deixarem de experimentar a Lagosta com Jerimum e Gnocchi Sardi. Pela primeira vez, no cardápio do Mangue Azul, a lagosta faz parte de um prato principal, depois do período de defeso. “Uma combinação exótica e sofisticada que certamente deixará uma impressão duradoura”, comenta.



Pensando nos paladares mais tradicionais, o Filé na Brasa com Cenoura e Cajuína se torna a maior aposta. O filé mignon, grelhado na brasa, ganha a companhia de cenoura em texturas. De acordo com Ivan Prado, a redução de cajuína traz um toque especial e característico à iguaria.



A jornada gastronômica não estaria completa sem as opções para compartilhar. O T-Bone com Batata da Casa Trufada e Béarnaise de Manteiga da Terra é a combinação entre o corte do lombo bovino e a batata frita, finalizada com azeite trufado e molho amanteigado à base de gemas, manteiga da terra e estragão.

Em 2023, o restaurante Mangue Azul foi eleito, pelo segundo ano consecutivo, como o melhor em Experiência Gastronômica de Fortaleza durante a 6ª edição do prêmio Melhores Sabores da Cidade, promovido pela jornalista cearense Izakeline Ribeiro, especializada em gastronomia.