Marina Sena lança clipe gravado na praia da Sabiaguaba, em Fortaleza

A cantora Marina Sena lançou o clipe da nova versão de "Ombrim (Ai Que Delícia o Verão)" na noite desta terça-feira, 5. O vídeo foi gravado na Praia da Sabiaguaba, no litoral leste de Fortaleza, durante passagem da artista pela Cidade para show no Festival Zepelim, em agosto.

A obra contou com produção cearense da Peixe Mulher, que também produziu recentemente o clipe de "Cadeado", da cantora Pabllo Vittar. Após fazer show na segunda edição do Festival Zepelim, ocorrida em 20 de agosto, a cantora Marina Sena seguiu no Ceará para o trabalho.

"Ombrim", canção originalmente lançada em 2019 pela banda Rosa Neon, da qual Marina era vocalista, ganhou versão que mistura pop e piseiro. A nova faixa tem participação de Roni Bruno, Chicão do Piseiro e MTS no Beat.