Festival da Cerveja Cearense reúne 26 rótulos a partir de R$ 8

O Mercado AlimentaCE promove festival de cerveja artesanal cearense neste domingo, 24, das 9 horas às 15 horas. O Festival da Cerveja Cearense contará com 26 rótulos oferecidos por sete produtores do Estado com preços de R$ 8 a R$ 13.

O evento contará com as cervejarias Sr. Brauhaus, Turatti, All Grain, Brewstone, Donkey Head, Anna Júlia e Dominum. A entrada é gratuita, com acesso sujeito a capacidade máxima do espaço de 1.500 pessoas.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

“São produtores que irão trazer muita informação de cultura alimentar, com bebidas de caju, cajá, cacau, além das mais tradicionais que atendem a vários tipos de público. Fomentar a cadeia de pequenos produtores de cerveja também faz parte das nossas premissas”, destaca Marina Araujo, diretora do Mercado AlimentaCE.