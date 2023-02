Lámen: saiba onde comer em Fortaleza o tradicional prato oriental

Com base feita com macarrão e caldo, a receita do tradicional prato oriental conquista espaço nos cardápios da Capital; confira lista de restaurantes e saiba onde comer lámen em Fortaleza

Algumas pessoas chegam ao balcão do Kofuku Ramen com certa desconfiança. Na primeira impressão, a grafia e a sonoridade das palavras podem causar curiosidade e até mesmo estranhamento. Localizado no número 273 da rua Coronel Jucá, o estabelecimento é um dos primeiros especializados em rámen - também escrito como "lámen" - em Fortaleza. Este prato chinês leva como base macarrão, caldo e proteína. As variações, entretanto, são inúmeras e podem agradar o paladar dos mais jovens aos mais velhos.

Durante o início da pandemia de covid-19, a administradora Carolina Martins e o arquiteto e cozinheiro Adriano Bastos decidiram se aventurar na cozinha para compartilhar iguarias com os amigos. A famosa "sopa de macarrão" chinesa popularizada no Japão ficou tão boa que se tornou uma receita recorrente. Entre o caldo produzido por oito horas e a massa que requer atenção especial, eles decidiram abrir um delivery no começo de 2021.

Hoje, o empreendimento tem local físico administrado ao lado da tatuadora e arquiteta Ana Clara Félix e do designer e administrador Artur Carleial. "A gente notou que tinha procura. A gente tinha medo de abrir e não ter o público, mas a experiência está muito legal. O pessoal está vindo descobrir, temos clientes de todas as idades", conta Carolina.



Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Leia também | Confira mais dicas e receitas do chef Ivan Prado na coluna Gastronomia em Foco, exclusiva para leitores do Vida&Arte

A inspiração por trás das receitas do Kofuku é oriunda de pesquisa e passagem por locais especializados em São Paulo, cidade brasileira com maior número de restaurantes de lámen. Os alimentos ganham forma em um container adaptado, por meio das mãos de Adriano e da auxiliar de cozinha Dora.

Os ingredientes são organizados previamente para agilizar a produção diária e os últimos toques são finalizados em grandes panelas com acompanhamento de temperatura. Na montagem, a massa vem rodeada pelos demais insumos cortados. “Varia um pouco a espessura e a receita do macarrão. Outra variação seria os toppings, as proteínas. Tem uma infinidade de lámens que não dá para você catalogar”, aponta o cozinheiro.

Entre os preferidos dos clientes está o Tonkotsu Ramen (R$54), modelo tradicional feito com chashu (porco cozido), ajitama (ovo cozido com gema mole temperada), caldo (shio tare, shoyu tare ou miso tare) e macarrão. Outro que sai bastante é o Vegan Shio Ramen (R$47), com cogumelo como proteína.

O pedido é disponibilizado em uma grande tigela, com alta temperatura. O consumidor consome o prato quente, com bastante caldo de sabor concentrado e ingredientes que podem ser manuseados com hashi - itens utilizados como talheres em alguns países -, a depender da preferência.

FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL, 07-02-2023: Lamen do restaurante delivery Miso. (Foto: Fernanda Barros/ O Povo) (Foto: FERNANDA BARROS)



Lámen em Fortaleza: Onna Lámen

O processo artesanal de criação do macarrão foi um dos motivos que impulsionou o surgimento do Onna Lámen, idealizado pela cozinheira Amanda Pereira e pela empresária Nicolle Campos. "Surgiu do desejo de duas mulheres: uma cozinheira que queria atuar na sua própria cozinha e outra que tinha vontade de empreender, e nesse percurso, descobriu a paixão pelo trigo", afirma Nicolle.



O projeto funciona em formato delivery e investe em diferencial a partir da seleção dos ingredientes. "A definição do cardápio passa por estudos, testes e certa adaptação aos insumos locais. Prezamos pela qualidade, desde as farinhas para a produção das massas artesanais até os toppings que finalizam os lámens", relata. A metodologia popularizou entre os clientes a receita original do Onna Lámen (R$48), que leva carne de porco, cogumelos shitake flambados e caldo tonkotsu levemente apimentado com toque de missô. "Já mudamos de endereço há pouco tempo e ampliamos a cozinha com planos de abrir um ponto físico em breve".

Lámen em Fortaleza: Misö

Para quem deseja experimentar a iguaria sem sair de casa, o desejo pode ser concretizado com apenas alguns cliques no celular. O Misö, restaurante disponível apenas por delivery, oferece cardápio com opções. "Na nossa visão, a Cidade já é bem servida da comida oriental tradicional, como sushi, mas não era bem servida em lámen. A gente quis trazer uma opção no delivery acessível, de qualidade, com entrega boa e grátis", explica o proprietário José Viana.

Ele explica que, pela falta de proximidade do público fortalezense com o prato, o número de pedidos ainda está tímido. Um bom índice, entretanto, é a quantidade de recompra. A grande aposta do Misö é o Ebi Lamen (R$39,90), preparado com massa, milho, ovos e filé de camarão. Os clientes podem escolher o caldo de preferência, como o caldo shoyu ou o caldo missô. O restaurante também investe no Zosui, versão similar ao lámen que utiliza a massa de gohan (arroz de sushi) como base, em vez do macarrão. Os preços variam entre R$35,90 e R$37,90.

Confira | Pré-Carnaval 2023: confira lista de blocos infantis gratuitos

Lámen do restaurante Kofuku, localizado no Praça Mix, no bairro Meireles. (Foto: FERNANDA BARROS)



Lámen em Fortaleza: Kofuku Ramen

A administradora Carolina Martins, uma das idealizadoras do Kofuku Ramen, conta que algumas crianças chegam no restaurante em busca de pratos que já viram na televisão. A receita aparece com frequência em animes como "Naruto", no qual a "sopa de macarrão" é a receita favorita do protagonista.

Ela aparece na versão clássica, com caldo de missô, narutomaki (massa de peixe em forma de redemoinho), carne de porco, ovo cozido marinado e cebolinha verde. A recorrente visibilidade em produções similares aumenta o interesse do público e inspira projetos como o Katon Lamen House, restaurante especializado em São Paulo. O local serve o cardápio em tigelas decoradas com animes e com garçons servidos a caráter.

Veja receita do "lámen do Naruto":

Entretanto, a comida ganha diferentes representações em distintos animes. A de "Ponyo", do Studio Ghibli, leva como acompanhamento fatias de presunto. Já em "Food Wars - Sokugeki no Soma", o caldo da receita é feito com leite de soja e missô e é coberto por pedaços de tempeh, sobre a raiz de lótus frita e cenouras grelhadas.

A popularidade é tanta que o macarrão foi tema do filme "Tampopo: Os Brutos Também Comem Spaghetti" (1985), história cuja narrativa gira em torno de um restaurante que precisa ser salvo da falência. Na obra, são apresentadas uma série de curiosidades sobre o lámen.

Veja também | Netflix, Disney + e Prime Video: veja lançamentos do fim de semana



Onde comer Lámen em Fortaleza:

Kofuku Ramen

Onde: rua Coronel Jucá, 273 - Meireles

Quando: quinta-feira a domingo, das 18h às 22 horas

Mais informações: no Instagram

Onna Lamen

Quando: quinta a domingo, das 18h30min às 22 horas

Mais informações: no Instagram

Pedidos via (85) 9911-6261 e Ifood

Misö Lamén

Quando: segunda-feira a domingo, das 10h às 22 horas

Mais informações: no Instagram

Pedidos via Goomer, (85) 98677-8586 ou (85) 99194-9057

Cachorro Loco

Quando: terça-feira a domingo, das 18h às 23 horas

Mais informações: no Instagram

Pedidos via (85) 98656-2625

Tags