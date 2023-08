Preta Gil e Simony se encontram após tratarem câncer no intestino

Após realizar a cirurgia de remoção de tumor, Preta Gil segue em recuperação no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo. Livre de células cancerígenas, a artista recebeu nesta terça-feira, 29, a visita de Simony e compartilhou o momento em seu perfil no Instagram.

“Como esperei por esse encontro. Simony, você é luz pura, sua força me dá força, obrigada por não soltar minha mão durante esse tratamento”, escreveu. O encontro emocionado foi marcado por choros e abraços entre as duas cantoras. “Te amo! Vamos juntas receber essa cura que já veio pra nós”, acrescentou Preta na legenda da publicação.

Assim como Preta, Simony também foi diagnosticada com um câncer no intestino. A artista e ex-Balão Mágico realizou a última sessão de quimioterapia no dia 18 de agosto. “A gente nunca foi tão próxima como agora. Parece que você é um pedaço do meu coração”, disse Simony.