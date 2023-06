Ex de Preta Gil pede para cantora apagar publicação sobre traição

"Os pombinhos me imploraram", ironizou Preta Gil sobre o pedido do ex-marido Rodrigo Godoy e da stylist Ingrid Lima

Na manhã desta quinta-feira, 29, a cantora Preta Gil fez um storie no Instagram revelando a traição do ex-marido, Rodrigo Godoy, e a amante, a stylist dela, Ingrid Lima. No entanto, o ex-companheiro não gostou nada da exposição.

Segundo Preta, no início da tarde desta quinta-feira, o ex-marido pediu para que ela apagasse a publicação na rede social. A ex-funcionária da cantora também teria feito o pedido.

"Apaguei o post porque os pombinhos me imploraram e eu realmente não tenho saúde para isso. Eles querem me silenciar. Não entendem que não é sobre eles e sim sobre a minha vida, as consequências das atitudes deles no meu tratamento, meus sentimentos e minhas dores!", escreveu Preta.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Preta Gil apaga comentário sobre traição de Rodrigo Godoy Crédito: reprodução redes sociais

Na publicação que ela fez horas antes, a filha de Gilberto Gil revelou que descobriu a traição e desabafou sobre a falta de caráter da ex-funcionária.

"Sim, eu coloquei uma pessoa para trabalhar dentro da minha casa, que com sua dissimulação e mau-caratismo, fez o que fez. E olha que teve gente que me alertou e eu ainda disse que ela estava louca. A moral da história é: se tivesse seguido minha intuição, eles não teriam me ferido tanto", disse.

Sobre o assunto Preta Gil reage a ‘elogios’: ‘Não emagreci porque quis. Estou doente’

Preta Gil fala sobre separação pela primeira vez: ‘Um caos’

Preta Gil: entenda o câncer de intestino descoberto pela artista

Preta Gil fala sobre melhora na saúde: "Não vou mais fazer quimioterapia"

Podcast Vida&Arte

O podcast Vida&Arte é destinado a falar sobre temas de cultura. O conteúdo está disponível nas plataformas Spotify, Deezer, iTunes, Google Podcasts e Spreaker. Confira o podcast clicando aqui