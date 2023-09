Preta Gil recebe alta após 28 dias de internação para tratar câncer

Artista estava no Sírio Libanês para remover um tumor cancerígeno do intestino

Após 28 dias internada para a retirada de um câncer no intestino, a cantora Preta Gil anunciou neste domingo, 10, que recebeu alta médica . Ela estava hospitalizada no Sírio Libanês, em São Paulo.

No dia 16 de agosto, Preta Gil submeteu-se a uma cirurgia para retirar um tumor cancerígeno do intestino. No último dia 5 de setembro, ela deixou a UTI e foi transferida para uma ala semi-intensiva.

Ainda na última semana, Preta usou as redes sociais para informar que irá morar em São Paulo pelos próximos três meses, para dar continuidade ao tratamento médico.