Oscar 2024: "Retratos Fantasmas" é escolhido para representar Brasil

A obra, que está atualmente em cartaz no Brasil, explora a história do centro de Recife a partir das salas de cinema de rua da região. A estreia do filme ocorreu no Festival de Cannes de 2023, em maio. No circuito comercial, "Retratos Fantasmas" estreou em 24 de agosto.

O processo para escolha do representante brasileiro no Oscar 2024 contou com a presença de dois filmes cearenses no páreo. Inicialmente, 28 longas foram considerados habilitados pela entidade para participarem do processo. A lista contava com duas produções do Ceará: "Estranho Caminho", de Guto Parente, e "Mais Pesado é o Céu", de Petrus Cariry.

Na segunda etapa, a seleção foi diminuída para seis filmes pré-finalistas, com "Estranho Caminho” passando para a fase final. Completaram a lista “Noites Alienígenas”, de Sergio de Carvalho; “Nosso Sonho - A História de Claudinho e Buchecha”, de Eduardo Albergaria; “Pedágio”, de Carolina Markowicz; “Retratos Fantasmas”, de Kleber Mendonça Filho; e “Urubus”, de Claudio Borrelli.

