Indígenas Anacé de Caucaia contam suas próprias histórias no cinema

FORTALEZA-CE, BRASIL, 09-09-2023: Exibição de filmes feitos pela comunidade indígena Anacé. Os filmes irão ser exibidos nessa mostra, no Shopping Iandê. (Foto: Aurelio Alves/O Povo) Crédito: AURÉLIO ALVES

Diversos indígenas Anacé, moradores do município de Caucaia, puderam assistir em uma sala de cinema suas próprias histórias e culturas refletidas diante de seus olhos. Na manhã deste sábado, 9, o Shopping Iandê foi palco da 1ª Mostra de Cinema Indígena Brotar Cinema. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Durante o evento, foram exibidos sete filmes, todos concebidos, produzidos e atuados pelos próprios integrantes da comunidade indígena Anacé, originários de quatro territórios distintos: Japurá, Taba, Cauípe e Parnamirim.

As produções são fruto do projeto Brotar Cinema, que teve como objetivo realizar a formação de jovens indígenas Anacé de diversas aldeias no universo cinematográfico. Ao todo, sete curtas-metragens foram exibidos durante a mostra de cinema: Construindo Nossa História

Reino Da Encantaria

Os Indígenas De Amaceyo

Matinta Pereira

Jurema e seu Reinado

Kaluanã

Partilha Anacé Jovens cineastas Um dos diretores das produções foi Jardel Anacé. Morador da aldeia Japuara, ele conta que o projeto do Brotar Cinema veio para fazer mudanças na vida dos jovens de seu território. “Após fazermos oficinas de cinema, surgiram as primeiras ideias para os filmes. A gente sentou em equipes e começamos a escrever sobre o que queríamos produzir”, conta. Foto: AURÉLIO ALVES FORTALEZA-CE, BRASIL, 09-09-2023: Jardel Anacé, Aldeia Japuara. Exibição de filmes feitos pela comunidade indígena Anacé. Os filmes irão ser exibidos nessa mostra, no Shopping Iandê. (Foto: Aurelio Alves/O Povo) “Nós mesmos somos os produtores, atores, roteiristas, somos um tudo. Todo mundo se envolveu bastante na criação e agora até querem seguir o ramo do cinema”, explica Jardel, que participou na criação do curta-metragem Jurema e seu Reinaldo.

Ainda segundo o jovem, após a exibição, a expectativa é que os filmes sejam submetidos em premiações de cinema regionais e, quem sabe, nacionais. Tendo destaque em uma das produções, Pedro Vinicius, de 12 anos, estreou como um dos personagens principais do curta Reino Da Encantaria. “Foi uma ideia dos nossos amigos e me chamaram para atuar. É a primeira vez que eu estou vivenciando isso e é ótimo ver o resultado ao lado dos meus companheiros e da minha família”, conta o jovem Anacé.

Fomentar o cinemas nas aldeias De acordo com o arte-educador e coordenador pedagógico da escola Brotar Cinema, Igor Barreto, os filmes são fruto de uma iniciativa semeada desde 2018. “Tudo começou com o Cine Clube Japuara, que foi um projeto onde realizamos sessões de filmes durante as noites nas aldeias, com um projetor emprestado, e também realizamos oficinas de produção de cinema, roteiro, pintura, foi muito diverso”, conta o cineclubista. O projeto continuou mesmo durante a pandemia, com diversas atividades online e sessões de cinema nas aldeias. Em 2021, o Cine Japuara recebeu o apoio da Secretaria de Cultura do Ceará (Secult) para a manutenção de cineclubes no Estado.