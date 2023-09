Filmes de Karim Aïnouz ganham pré-estreia no Cinema do Dragão

Longas inéditos do cearense Karim Aïnouz serão exibidos em programação especial de 10 anos do Cinema do Dragão que contará ainda com festa

Compondo a programação especial de 10 anos do Cinema do Dragão, dois documentários do diretor cearense Karim Aïnouz ganham sessões de pré-estreia com o cineasta seguidas de festa. O evento acontece no domingo, 17, com exibições a preços promocionais.

"Nardjes A.", que acompanha uma ativista que se junta a manifestantes contrários ao governo da Argélia, terá sessões às 17 horas na sala 2, com a presença do diretor, e às 19 horas na sala 1.

Já "O Marinheiro das Montanhas" foi exibido no Festival de Cannes 2021 e passeia pela história de vida dos pais de Karim ao registrar a primeira ida do diretor à Argélia, país natal do pai. O longa terá sessões às 17 horas na sala 1 e às 19 horas na sala 2, esta última seguida de bate-papo com o cineasta.