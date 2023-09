Oscar 2024: Filme cearense é pré-selecionado para vaga do Brasil

Academia Brasileira de Cinema e Artes Audiovisuais anunciou seis longas nacionais que seguem elegíveis para representar o Brasil no Oscar 2024; lista inclui filme cearense

O premiado longa cearense "Estranho Caminho" é uma das produções pré-selecionadas para concorrer a uma vaga no Oscar 2024 como representante do Brasil na categoria de Melhor Filme Internacional. A Academia Brasileira de Cinema e Artes Audiovisuais, que comanda a escolha, divulgou a lista de seis filmes que seguem no processo nesta terça-feira, 5.

A obra, dirigida por Guto Parente, foi a grande vencedora do Festival de Tribeca, em Nova Iorque, em junho deste ano. A trama acompanha um jovem cineasta (Lucas Limeira) obrigado a se reaproximar do distante pai (Carlos Francisco) em meio ao avanço da pandemia de covid-19.

Nesta segunda, 4, o filme foi anunciado na mostra competitiva de longas de ficção do Festival do Rio, que acontece em outubro.