Premiado filme cearense é selecionado para Festival do Rio

Premiado longa "Estranho Caminho", dirigido por Guto Parente, participa da mostra Competição Longas de Ficção do 25º Festival do Rio; evento ocorre entre 5 e 15 de outubro

O 25º Festival do Rio anunciou nesta segunda-feira, 4, os filmes que compõem a Première Brasil do renomado evento carioca. O longa cearense "Estranho Caminho", dirigido por Guto Parente, participa da competição de longas de ficção no evento, sendo um dos dois nordestinos selecionados.

O filme conquistou quatro prêmios no Festival de Tribeca, em Nova Iorque, no último mês de junho: Melhor Fotografia (Linga Acácio), Melhor Performance (Carlos Francisco), Melhor Roteiro (Guto Parente) e Melhor Filme.

Entre os longas de ficção em competição no Festival do Rio, consta também o filme pernambucano "Sem Coração", de Nara Normande e Tião. Outras 11 produções completam a lista, como "Onoff", do pernambucano Lírio Ferreira, produção creditada como fluminense; "Levante", de Lillah Halla (SP) e "O Dia Que Te Conheci", de André Novais Oliveira (MG).