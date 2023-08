Kleber Mendonça Filho fala sobre novo filme em podcast cearense

Leo Paiva grava novo episódio de podcast com Kleber Mendonça Filho Crédito: Reprodução/Instagram

Nesta quinta-feira, 24, vai ao ar no canal do YouTube "Os Nordestinos pelo Mundo" o podcast com o diretor, roteirista e crítico de cinema pernambucano Kleber Mendonça Filho. Responsável por filmes como "Bacurau", "Aquarius", e "O Som ao Redor", o produtor lança nesta quinta-feira nos cinemas brasileiros seu mais novo longa "Retratos Fantasmas". A pré-estreia da produção audiovisual aconteceu nesta segunda-feira, 21, no Cineteatro São Luiz, em Fortaleza, com a presença de Kleber no evento, que teve lotação máxima. O relato afetivo do cineasta sobre suas memórias e os cinemas de rua de sua cidade natal, Recife, emocionaram o público, que aplaudiu de pé a exibição. Após a sessão, Kleber participou de um bate-papo com a plateia, mediado pelo curador de cinema Duarte Dias, junto dos profissionais Camila Vieira, Rúbia Mércia e Pedro Azevedo. Em podcast que ainda vai ao ar, o youtuber Leo Paiva conta que foi uma honra ter entrevistado Kleber. "Uma alegria gigante ver um diretor desse tamanho conversando comigo por praticamente 40 minutos, relaxado, dando risadas e super dentro da conversa. Fiquei realmente realizado, é muito massa ver o nosso podcast sendo reconhecido dessa forma."

Leo criou “Os Nordestinos pelo Mundo” no ano de 2022, logo depois que os negócios voltaram a funcionar presencialmente no pós-pandemia. O comunicador relembra que gravou os 20 primeiros episódios em uma sala de reunião emprestada para que ele pudesse dar início ao sonho. “Tudo foi feito de forma independente e sem grana, foi no vigésimo episódio que eu decidi começar a tentar buscar os primeiros patrocinadores, pois já estávamos precisando ter um estúdio próprio. Pouco tempo depois, conseguimos e montamos nossa sala”, conta. Hoje, já são 150 entrevistas filmadas em três países (Brasil, Islândia e Países Baixos), e mais de 60 milhões de views em todas as plataformas. Seu principal objetivo é trazer artistas para contar suas histórias e dar voz a importantes causas sociais. “Quando um Lenine, Bráulio Bessa e Kleber Mendonça Filho visitam o nosso podcast, eles ampliam o tamanho do nosso palco e acabam ajudando também os novos artistas que ainda vão conversar comigo, eles passam a ter uma plataforma maior”, afirma Leo. Para além do Ceará, o canal pretende atingir todos os estados do Nordeste. Com isso, Leo revelou que do dia 1 ao dia 31 de novembro estará em turnê no Rio de Janeiro para realizar 12 novas entrevistas. Sobre a oportunidade de entrevistar Kleber, o youtuber revela que tudo foi se encaminhando após a entrevista com o ator Silvero Pereira, que interpretou Lunga em “Bacurau”, em março deste ano.