Curta Canoa 2023 abre inscrições para premiação de cinema latino

As inscrições para a 14ª edição do Curta Canoa estão abertas até o dia 25 de setembro. Ocorrendo entre os dias 20 e 25 de novembro deste ano, o Festival Latino-Americano de Cinema de Canoa Quebrada busca fomentar e divulgar a produção audiovisual do Brasil e de países da América Latina.

Podem participar da Mostra Competitiva filmes dos gêneros documentário, ficção, animação e experimental, tendo sido finalizados a partir de 2020 e que tenham duração máxima de 20 minutos.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Os curta-metragens selecionados na 14ª Curta Canoa vão competir nas categorias Cinema Brasileiro, Mostra Latino-Americana de Cinema e Mostra Dragão do Mar. Realizado nos dias 20 a 25 de novembro, o Festival Latino-Americano de Cinema ocorre na praia de Canoa Quebrada, no município de Aracati.