Família de Kayky Brito agradece motorista por ter prestado socorro

A família de Kayky Brito agradeceu publicamente o motorista de aplicativo Diones da Silva por ter prestado socorro após o acidente com o ator. A mensagem foi postada no story do Instagram de Sthefany Brito, irmã de Kayky, nesta quinta-feira, 7, mas assinava em nome de todos os familiares.

Na publicação, é revelado que eles já haviam agradecido Diones por telefone, mas que também estariam deixando também público a “genuína gratidão” ao motorista. “Foi um verdadeiro anjo na vida do Kayky, prestando socorro imediato para o mesmo, fato que com certeza salvou a vida dele. Seremos eternamente gratos”, declararam.

Eles também comentaram o apoio que estavam recebendo das pessoas, agradecendo por “todas as manifestações de carinho”. “Essa corrente de amor e de boas energias reforçam a nossa fé todos os dias”, afirmaram no texto. “Por aqui, estamos concentrados na recuperação do Kayky, com muita fé, amor e gratidão”, finalizaram.