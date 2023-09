Coluna de Kayky Brito foi preservada em atropelamento; ator segue internado

O acidente aconteceu na madrugada deste sábado, 2, no Rio de Janeiro. Irmã do artista afirma que o quadro dele é estável

Os ossos da coluna do ator Kayky Brito, atropelado na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio de Janeiro, durante a madrugada deste sábado, 2, foram preservados, mesmo após o impacto causado pelo acidente. A preocupação, no entanto, fica com por conta de um politraumatismo sofrido pelo ator.

De acordo com o portal G1 Rio de Janeiro, os médicos do hospital Miguel Couto, no Leblon, onde o ator está internado, analisam um traumatismo craniano em Kayky, que foi sedado e entubado para facilitar a respiração.