O motorista de aplicativo que atropelou o ator Kayky Brito no último sábado, 2, publicou um vídeo nas redes sociais nesta quinta-feira, 7, agradecendo as mensagens de apoio que vem recebendo pela internet. No momento do acidente, Diones estava fazendo uma viagem em um aplicativo com uma passageira no Rio de Janeiro .

Veja vídeo do desabafo do motorista que atropelou Kayky Brito

Motorista que atropelou Kayky Brito faz desabafo e recebe apoio de influenciadores.



Veja vídeo: https://t.co/Dr6XILyo1X pic.twitter.com/y76rqNM9Tp — O POVO (@opovo) September 7, 2023

Diones levava uma passageira com um bebê, e ainda tentou desviar do ator, mas não conseguiu. Segundo a passageira, o motorista não estava em alta velocidade. O resultado do exame de alcoolemia de Diones também foi negativo.

O motorista esperou a chegada da polícia e do corpo de bombeiros e está colaborando com as investigações. “Torcendo muito para que o Kayky saia dessa logo, se recupere e volte pra sua família, pro seu filhinho. É o que eu mais quero porque eu também sou pai, tenho dois filhos, então eu desejo do meu coração, quero que isso se resolva”.

Motorista que atropelou Kayky Brito relata dificuldades financeiras após o acidente

No vídeo publicado nas redes sociais, Diones relata, ainda, as dificuldades financeiras causadas pelos danos do acidente: “Não tô podendo trabalhar, meu veículo de trabalho está danificado, seguro com franquia alta e não tenho condições financeiras de fazer agora. Esperando uma provisão de Deus e que possa me ajudar porque eu não tenho de onde tirar, era o único meio que eu tinha para trazer o alimento pra dentro de casa”.



Artista e influenciadores fazem vaquinha online para ajudar Motorista que atropelou Kayky Brito



Com a repercussão do vídeo, artistas e influenciadores, como o ex-BBB Bil Araújo e a advogada Deolane Bezerra, passaram a ajudar o motorista e mobilizar para que outras pessoas fizessem o mesmo. O motorista abriu, também, uma vaquinha online para custear os danos do carro e até a publicação desta matéria arrecadou cerca de R$ 137 mil.