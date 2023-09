Motorista que atropelou Kayky Brito é desbloqueado de aplicativo

Os pedidos para que o motorista fosse desbloqueado ocorreram em uma publicação da empresa no Instagram. Durante a tarde desta quinta-feira, a 99 Táxi divulgou uma nota: "A 99 esclarece que o motorista Diones Coelho da Silva foi desbloqueado na manhã desta quinta-feira (07/09). Ele havia sido bloqueado temporariamente por conta das investigações do acidente em que está envolvido".

No momento do atropelamento, Diones levava uma mulher e uma criança no carro. Em pronunciamento nas redes sociais, a 99 Táxi esclareceu que o motorista estava bloqueado "temporariamente" e foi desbloqueado na manhã desta quinta-feira, 7.

Em sua rede social, Diones compartilhou uma vaquinha criada para recuperar o carro no valor de R$ 30 mil e, até o início da tarde desta quinta, já tinha arrecadado mais de R$ 124 mil.

"Estou sem poder trabalhar porque o meu veículo está danificado. A franquia do seguro é alta e estou sem condições de fazer isso agora. Eu não tenho de onde tirar, era o único sustento que eu tinha para poder trazer o alimento para dentro de casa", desabafou ele em sua rede social.

Kayky Brito: o que aconteceu com o ator

O acidente ocorreu quando Kayky estava acompanhado do apresentador Bruno de Luca e outros amigos em um quiosque, no Rio de Janeiro, na madrugada do sábado, dia 2. O ator atravessou a avenida para buscar um pertence no carro e, quando voltou, foi atropelado por um motorista de aplicativo.

O condutor do volante levava uma passageira com um bebê, e ainda tentou desviar do ator, mas não conseguiu. O motorista aguardou a chegada dos policiais e do Corpo de Bombeiros, e tem cooperado com as investigações.

Após o acidente, ele foi levado ao Instituto Médico-Legal (IML), onde realizou um exame de alcoolemia, no qual, segundo a polícia, não foi constatada a ingestão de bebida alcoólica. Em depoimento à polícia, Diones afirmou que o ator “cruzou a pista repentinamente correndo”. Ele também contou que estava na faixa da esquerda e tentou desviar, jogando para a faixa da direita, mas que não conseguiu evitar a colisão.