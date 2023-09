Mingau: veja o que aconteceu com o músico e seu estado de saúde

O baixista da banda Ultraje Rigor foi baleado na cabeça no último sábado, dia 2, e está internado; veja o estado de saúde de Mingau e últimas notícias

O caso ocorreu por volta das 22 horas, próximo à Praça do Ovo, em Paraty, no Rio de Janeiro.

Mingau: como aconteceu o caso?

De acordo com o depoimento do passageiro para à Polícia Civil, os dois tinham sacado dinheiro no banco e estavam indo fazer um lanche.

No entanto, essa declaração se contrapõe com a versão que o mesmo homem deu para a Polícia Militar, de que ele e Mingau estariam indo comprar drogas, segundo o registro de ocorrência do caso.

O amigo ainda revelou que tentou se abaixar quando os tiros começaram a ser efetuados, mas Mingau tombou para o seu lado após os primeiros disparos. O veículo ficou desgovernado e bateu no portão de uma casa.

Mingau: quatro suspeitos são identificados

A Polícia de Paraty identificou mais três suspeitos de disparar tiros, que atingiu o músico Mingau, e pede prisão temporária para os possíveis envolvidos no ataque.

Os três estão foragidos e são de uma facção criminosa, que comanda o tráfico de drogas na região.

No domingo, dia 3, os policiais já tinham prendido um suspeito na Ilha das Ostras, após uma denúncia anônima dizendo onde ele estava. O rapaz, de 29 anos de idade, também faz parte da facção.