Record deve pagar R$ 2 mi por danificar obras milenares para série

A Record TV deverá pagar R$ 2 milhões por ter danificado pinturas rupestres de 10 mil anos de um sítio arqueológico em Minas Gerais durante gravações da minissérie bíblica "Rei Davi", exibida em 2012. A condenação foi imposta à emissora pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais e mantida pela Segunda Turma do Superior Tribunal de Justiça.

Segundo a denúncia do Ministério Público de Minas Gerais divulgada pelo Splash UOL, a emissora pintou de tinta branca, sem autorização, rochas da Serra do Pasmar para gravar cenas de "Rei Davi" em sítio arqueológico do território. Nelas, havia pinturas e vestígios rupestres.

A condenação do TJ do estado não é nova, mas a emissora inicialmente recorreu da decisão junto ao STJ, que decidiu agora por manter a penalidade.