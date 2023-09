‘A Praça é Nossa’: Marlei Cevada, atriz do programa, é internada

A atriz Marlei Cevada, 48 anos de idade, conhecida por interpretar a personagem Nina no programa humorístico “A Praça é Nossa”, está internada desde sábado, 2, após escorregar no banheiro e bater a sua cabeça.

A humorista estava na Unidade de Tratamento Intensivo (UTI) de um hospital em São Paulo, mas já foi transferida para um quarto. Na terça-feira, 5, Marlei comunicou aos fãs que teve “um desmaio repentino no banheiro” e apagou novamente quando chegou ao hospital.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Após o acidente, Cevada compartilhou em perfil no Instagram uma pausa na sua agenda de shows por tempo indeterminado. “Eu preciso de uma pausa para me cuidar… Tá tudo sob controle! Fiquem com Deus”, avisa na postagem.