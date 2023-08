Segunda edição do Festival Zepelim atrai público diverso

Realizado no sábado, 19, e no domingo, 20, a segunda edição do Festival Zepelim cumpre o objetivo de reunir as diversas demonstrações de arte ao som de grandes nomes da música nacional. Na primeira noite do evento, a festa contou com a presença marcante do cearense Mateus Fazeno Rock, que apresentou seu show "Jesus ñ Voltará" e foi ovacionado pelo público que chegou no Marina Park ainda com o pôr do sol.

Com um line-up diversificado, pessoas de variados gêneros e faixa etárias compareceram ao festival para presenciar a festa.

"É a minha primeira vez no Zepelim e eu estou amando. Meu filho não pode vir e eu vim no lugar dele", comenta Marli Mendes, de 58 anos de idade. A professora revela que aguardava a chegada de Gilberto Gil: "Eu vim pelo Gil. Eu amo todas as musicas dele, mas quero ouvir 'Realce'". Sobre o evento, Marli, que estava na companhia de uma amiga, afirma que a organização estava dentro do esperado. "Tô gostando de tudo, o espaço está muito bacana.".