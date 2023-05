Festival Zepelim divulga line-up completo; veja atrações

Programação foi divulgada ao longo da quarta-feira, 24; line-up do Festival Zepelim tem Gilberto Gil, Ney Matogrosso, Baiana System, Duda Beat e João Gomes

Após soltar alguns nomes durante essa quarta-feira, 24, a organização do Festival Zepelim divulgou o line-up completo do evento. A revelação foi feita nas redes sociais do festival.

O evento ocorre nos dias 19 e 20 de agosto no Marina Park, em Fortaleza. A data do Festival Zepelim foi confirmada na última sexta-feira, 19.

Entre os nomes que já haviam confirmados como atrações do Festival Zepelim estão grandes estrelas da música nacional, como Gilberto Gil e Ney Matogrosso. Sucessos mais recentes, como João Gomes, Baiana System e Duda Beat também foram divulgados nos últimos dois dias.

A programação completa do Festival Zepelim, com os horários de cada atração, ainda não foi definido. Deste modo, o line-up conta apenas com a lista de artistas que se apresentarão, sem definição de dia ou ordem dos shows.

Line-up do Festival Zepelim

Gilberto Gil Ney Matogrosso Baiana System João Gomes Nação Zumbi Academia da Berlinda Duda Beat Luedi Luna Xamã Rachel Reis Selvagens à Procura de Lei O Grilo Thiago Pantaleão FBC Tasha e Tracie Lamparina Mateus Fazeno Rock Makem Mulu Tropkillaz

