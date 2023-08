Festival Zepelim 2023: confira programação por dia com horários

Faltam poucos dias para iniciar a edição de 2023 do Festival Zepelim. Marcado para ocorrer no próximo final de semana, nos dias 19 e 20 de agosto, o festival de música será realizado no Marina Park Hotel e contará com diversas atrações nacionais que prometem animar o público cearense.

Entre os nomes confirmados no evento, Gilberto Gil, Ney Matogrosso, Marina Sena, Duda Beat, Criolo, João Gomes, Luedji Luna e mais artistas, o evento divulgou nesta sexta-feira, 11, a programação com os horários de cada atração.

Festival Zepelim 2023: veja programação com horário

Sábado, 19 de agosto

16 horas: Mateus Fazeno Rock (Palco sol)

16h50min: Lamparina (Palco mar)



17h45min: Rachel Reis (Palco sol)



18h40min: Selvagens à procura de lei e O Grilo (Palco mar)



19h55min: Gilsons (Palco sol)



21 horas: Luedji Luna (Palco mar)



21h55min: Gilberto Gil (Palco sol)



23h20min: Nação Zumbi e Academia da Berlinda (Palco mar)



00h35min: BaianaSystem (Palco sol)



01h50min: Tash&Tracie (Palco mar)



02h45min: Mulú (Palco sol)

Domingo, 20

16 horas: Makem canta Rita Lee (Palco sol)



16h50min: Thiago Pantaleão (Palco mar)



17h30min: FBC (Palco sol)



18h25min: Lagum (Palco mar)



19h30min: Criolo (Palco sol)



20h35min: Duda Beat (Palco mar)



21h40min: Ney Matogrosso (Palco sol)



23 horas: Marina Sena (Palco mar)



00h05min: Xamã (Palco sol)



01h05min: João Gomes (Palco mar)



02h30min: Tropkillaz (Palco sol)



Festival Zepelim 2023

Quando : 19 e 20 de agosto

: 19 e 20 de agosto Onde : Marina Park Hotel (Av. Pres. Castelo Branco, 400 - Moura Brasil)

: Marina Park Hotel (Av. Pres. Castelo Branco, 400 - Moura Brasil) Mais informações: @festivalzepelim

