Festival Zepelim inicia venda geral de ingressos; saiba detalhes

Com shows de Gilberto Gil, Ney Matogrosso, Criolo, Baiana System, Marina Sena, Gilson, Duda Beat, João Gomes e mais, Festival Zepelim acontece em 19 e 20 de agosto

O Festival Zepelim, evento de música que acontece em Fortaleza nos dias 19 e 20 de agosto de 2023, irá iniciar em breve a venda geral de ingressos em primeiro lote. O evento, que confirmou apresentações de nomes como Gilberto Gil, Marina Sena e Criolo, abre as vendas nesta terça-feira, 30.

Estarão disponíveis entradas de forma on-line no site da Bilheteria Virtual já a partir da meia-noite. Para compras presenciais, que irão ocorrer na loja Levis do Shopping Iguatemi Bosque, o início das vendas será às 10 horas.

Serão vendidos ingressos nas modalidades Z-Pass (passaporte para os dois dias) e individual. Os preços do primeiro lote ainda não foram divulgados. Na pré-venda exclusiva virtual de Z-Pass que ocorreu no fim de semana, os valores foram de R$ 480 (inteira), R$ 240 (meia) e R$320 (solidário).

Line-up completo

O Festival Zepelim confirmou ao longo da última semana os shows da segunda edição do evento. Irão se apresentar Gilberto Gil, João Gomes, BaianaSystem, Nação Zumbi & Academia da Berlinda, Gilsons

Selvagens à Procura de Lei & O Grilo, Luedji Luna, Rachel Reis, Lamparina, Mulú, Mateus Fazeno Rock, Ney Matogrosso, Marina Sena, Criolo, Xamã, Duda Beat, Lagum, Tasha & Tracie, Thiago Pantaleão, Tropkillaz, FBC e Makem.

A programação completa do Festival Zepelim, com os horários de cada atração, ainda não foi definida. No entanto, a programação por dia já foi compartilhada pelo evento.



Programação por dia



19/8 (sábado)

Gilberto Gil

João Gomes

BaianaSystem

Nação Zumbi & Academia da Berlinda

Gilsons

Selvagens à Procura de Lei & O Grilo

Luedji Luna

Rachel Reis

Lamparina

Mulú

Mateus Fazeno Rock

20/8 (domingo)

Ney Matogrosso

Marina Sena

Criolo

Xamã

Duda Beat

Lagum

Tasha & Tracie

Thiago Pantaleão

Tropkillaz

FBC

Makem

O evento



O Festival estreou em agosto de 2022 com diversos artistas nacionais como Luísa Sonza, Marina Sena e Baco Exu do Blues, além de ter outras apresentações culturais.

O Zepelim agrega diversas formas de arte, a exemplo de pintura, escultura, moda e culinária.

Festival Zepelim 2023

Quando : 19 e 20 de agosto

: 19 e 20 de agosto Onde : Marina Park Hotel (Av. Pres. Castelo Branco, 400 - Moura Brasil)

: Marina Park Hotel (Av. Pres. Castelo Branco, 400 - Moura Brasil) Mais informações: no Instagram @festivalzepelim

