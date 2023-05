Marina Sena volta a Fortaleza para programação do Festival Zepelim

A cantora Marina Sena retorna para Fortaleza para show no Festival Zepelim. O anúncio da artista foi confirmado na noite desta quinta-feira, 25, nas redes sociais do evento. Ao que tudo indica, novos nomes devem ser anunciados até a divulgação da programação completa, marcada para esta sexta-feira, 26.

Dona dos hits “Por supuesto”, “Voltei pra Mim”, “Tudo para amar você”, entre outros, esta será a segunda participação da cantora no Zepelim. Ocorrendo nos dias 19 e 20 de agosto, no Marina Park, o festival divulgou na noite de ontem, 24, a programação oficial com as atrações já confirmadas.



Entre os nomes que já haviam sido divulgados, estão grandes estrelas da música nacional, como Gilberto Gil e Ney Matogrosso. Sucessos mais recentes, como João Gomes, Baiana System e Duda Beat também foram divulgados nos últimos dois dias.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

A programação completa do Festival Zepelim, com os horários de cada atração, ainda não foi definida. Deste modo, o line-up conta apenas com a lista de artistas que se apresentarão, sem definição de dia ou ordem dos shows.

Além de Marina Sena: programação do Festival Zepelim

Gilberto Gil Ney Matogrosso Baiana System João Gomes Marina Sena Nação Zumbi Academia da Berlinda Duda Beat Luedi Luna Xamã Rachel Reis Selvagens à Procura de Lei O Grilo Thiago Pantaleão FBC Tasha e Tracie Lamparina Mateus Fazeno Rock Makem Mulu Tropkillaz

Festival Zepelim: nova edição acontece em agosto

O Festival estreou em agosto de 2022 com diversos artistas nacionais como Luísa Sonza, Marina Sena e Baco Exu do Blues, além de ter outras apresentações culturais.

O Zepelim agrega diversas formas de arte, a exemplo de pintura, escultura, moda e culinária.

Ao longo dos próximos dias outras atrações serão divulgadas pelo Festival. A lista completa será confirmada antes do início da pré-venda, que começa nesta sexta-feira, 26, às 20 horas.

Festival Zepelim 2023

Quando : 19 e 20 de agosto

: 19 e 20 de agosto Onde : Marina Park Hotel (Av. Pres. Castelo Branco, 400 - Moura Brasil)

: Marina Park Hotel (Av. Pres. Castelo Branco, 400 - Moura Brasil) Mais informações: no Instagram @festivalzepelim

Podcast Vida&Arte

O podcast Vida&Arte é destinado a falar sobre temas de cultura. O conteúdo está disponível nas plataformas Spotify, Deezer, iTunes, Google Podcasts e Spreaker. Confira o podcast clicando aqui