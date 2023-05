Criolo e Gilsons estão na programação do Festival Zepelim em Fortaleza

O músico Criolo fará show em Fortaleza durante o Festival Zepelim. O anúncio da apresentação do músico na Capital foi divulgado neste sábado, 27, nas redes sociais do evento.

Dono dos sucessos "Não existe amor em SP", "Convoque seu Buda", "AmarElo", entre outros hits, está será a segunda vez que o músico virá para o Ceará em 2023. Criolo também foi confirmado na programação do aniversário de Sobral, que deverá ocorrer entre os dias 4 e 29 de julho.

Além do rapper, o trio Gilsons também foi confirmado na programação do Zepelim. Esta será a segunda participação do grupo no evento.

A programação completa do Festival Zepelim, com os horários de cada atração, ainda não foi definida. Deste modo, o line-up conta apenas com a lista de artistas que se apresentarão, sem definição de dia ou ordem dos shows.

Além de Criolo, programação do Festival Zepelim atualizada

Gilberto Gil Ney Matogrosso Baiana System Criolo João Gomes Marina Sena Gilsons Nação Zumbi Academia da Berlinda Duda Beat Luedi Luna Xamã Rachel Reis Selvagens à Procura de Lei O Grilo Thiago Pantaleão FBC Tasha e Tracie Lamparina Mateus Fazeno Rock Makem Mulu Tropkillaz

Festival Zepelim: nova edição acontece em agosto

O Festival estreou em agosto de 2022 com diversos artistas nacionais como Luísa Sonza, Marina Sena e Baco Exu do Blues, além de ter outras apresentações culturais.

O Zepelim agrega diversas formas de arte, a exemplo de pintura, escultura, moda e culinária.

Ao longo dos próximos dias outras atrações serão divulgadas pelo Festival. A lista completa será confirmada antes do início da pré-venda, que começa nesta sexta-feira, 26, às 20 horas.

Festival Zepelim 2023

Quando : 19 e 20 de agosto

: 19 e 20 de agosto Onde : Marina Park Hotel (Av. Pres. Castelo Branco, 400 - Moura Brasil)

: Marina Park Hotel (Av. Pres. Castelo Branco, 400 - Moura Brasil) Mais informações: no Instagram @festivalzepelim

