Duda Beat é nova atração confirmada do Festival Zepelim

Cantora e compositora pernambucana se apresenta em Fortaleza em agosto; BaianaSystem e Gilberto Gil também participam do festival

A cantora e compositora pernambucana Duda Beat volta a Fortaleza como atração da segunda edição do Festival Zepelim, que acontece nos dias 19 e 20 de agosto no Marina Park. O evento confirmou, ainda, shows da banda BaianaSystem e do cantor e compositor Gilberto Gil para a edição de 2023.

O álbum de inéditas mais recente da artista, "Te Amo Lá Fora", foi lançado em 2021. Neste ano, porém, Duda lançou "T3 4MO L4 FOR4 RMX", versão de remixes do disco.

Ao longo dos próximos dias outras atrações serão divulgadas pelo Festival. A lista completa será confirmada antes do início da pré-venda, que começa sexta-feira, 26, às 20 horas.

O Festival Zepelim teve a primeira edição em agosto de 2022, reunindo artistas como Luísa Souza, Marina Sena e Baco Exu do Blues, além de ter outras apresentações culturais. O Zepelim agrega diversas formas de arte, a exemplo de pintura, escultura, moda e culinária.

Mais informações: @festivalzepelim

