João Gomes é confirmado no Festival Zepelim; conheça as atrações

Pernambucano João Gomes é um dos maiores nomes do piseiro atualmente; cantor é mais uma atração confirmada no Festival Zepelim

O cantor pernambucano João Gomes foi confirmado no Festival Zepelim. Dono dos hits "Dengo", "Se for Amor" e outros sucessos do piseiro, o músico é a nova atração confirmada para se apresentar no evento que irá ocorrer nos dias 19 e 20 de agosto, no Marina Park.

Recentemente, o cantor de 20 anos de idade se apresentou na Capital durante o Festival Pizro, ocorrido no mês de março.

Artistas confirmados no Zepelim 2023

No início da manhã desta quarta-feira, 24, cantor e compositor Ney Matogrosso foi anunciado no line-up do festival de música.

Após confirmar o baiano Gilberto Gil, o Festival Zepelim anuncia o show de outro medalhão da música brasileira: Ney Matogrosso. O artista de 81 anos sobe ao palco do Marina Park para apresentar sucessos da carreira e lançamentos mais recentes, a exemplo das músicas do disco "Bloco na Rua" (2019).

Além do Gil e do Ney, o evento terá também show da banda BaianaSystem, primeira atração confirmada da edição de 2023. A pernambucana Duda Beat também está no line-up.



Até o momento, cinco artistas foram confirmados na segunda edição do Festival Zepelim: João Gomes, Ney Matogrosso, Gilberto Gil, Duda Beat e BaianaSystem. A programação completa será divulgada nesta sexta-feira, 26.

Festival Zepelim: nova edição acontece em agosto

O Festival estreou em agosto de 2022 com diversos artistas nacionais como Luísa Sonza, Marina Sena e Baco Exu do Blues, além de ter outras apresentações culturais.

O Zepelim agrega diversas formas de arte, a exemplo de pintura, escultura, moda e culinária.

Ao longo dos próximos dias outras atrações serão divulgadas pelo Festival. A lista completa será confirmada antes do início da pré-venda, que começa nesta sexta-feira, 26, às 20 horas.

Festival Zepelim 2023

Quando : 19 e 20 de agosto

: 19 e 20 de agosto Onde : Marina Park Hotel (Av. Pres. Castelo Branco, 400 - Moura Brasil)

: Marina Park Hotel (Av. Pres. Castelo Branco, 400 - Moura Brasil) Mais informações: no Instagram @festivalzepelim

