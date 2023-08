Beyoncé se declara para Lizzo em meio a polêmicas: "Eu te amo"

Lizzo foi acusada no início do mês por três ex-dançarinas de assédio sexual e a criação de um ambiente de trabalho hostil. Além da cantora, a produtora Big Grrrl Big Touring, Inc e a líder da equipe de dança, Shirlene Quigley, também estão sendo processadas.

O recado de Beyoncé foi feito na performance de “Break My Soul”, um dos hits de seu último álbum de estúdio e repercutiu nas redes sociais. É comum a cantora citar nomes de importantes mulheres negras na apresentação da música e desta vez ela também expôs seu carinho e apoio pela intérprete de “Juice” e “Good as Hell”.

Uma das denunciantes alegam que seu compromisso com a equipe foi questionado ao ganhar peso. A cantora vencedora do Grammy teria demonstrado uma preocupação “velada” pelo peso da dançarina, que se sentiu pressionada. Outra ex-dançarina conta ter sido obrigada por Lizzo a tocar em pessoas nuas em uma boate em Amsterdã, na Holanda.

Após as acusações, a diretora Sophia Nahli Allison usou suas redes sociais para dizer que já deixou a produção de um documentário da cantora pela maneira que foi tratada, afirmando que ela era uma pessoa ‘arrogante e cruel”.

A cantora já se pronunciou sobre as acusações no seu perfil do Instagram, afirmando ter passado por dias dolorosos e decepcionantes. Ela também garante que as acusações são falsas, “inacreditáveis e ultrajantes”.

