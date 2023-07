Mãe de Beyoncé tem mansão invadida e prejuízo é de R$ 4,8 milhões

Tina Knowles, mãe de Beyoncé, teve novamente problemas em relação à sua propriedade. Depois de ter tido sua caixa de correios depredada em abril, dessa vez sua mansão em Los Angeles foi vítima de uma invasão e o prejuízo foi ainda maior. O cofre que continha dinheiro vivo e joias foi levado e a perda, somada, equivale a quase R$ 4,9 milhões na cotação atual.

As informações foram publicadas pelo portal TMZ. Segundo o site, policiais afirmaram que o cofre com mais de US$ 1 milhão em joias e dinheiro vivo havia desaparecida. O arrombamento foi descoberto na manhã da última quarta-feira, 5, e Tina estava fora da cidade quando o incidente aconteceu.

Ainda não se sabe como os responsáveis entraram na casa e removeram o cofre. Os policiais estão procurando por vídeos e conversando com vizinhos de Tina. Até a publicação desta matéria, porém, não havia novidades relevantes sobre o caso.



