Diretora diz ter deixado documentário por comportamento de Lizzo

“Ler esses relatórios me fez perceber o quão perigosa era a situação. Esse tipo de abuso de poder acontece com muita frequência. Muito amor e apoio aos dançarinos”, completou a cineasta.

“Testemunhei como ela é arrogante e cruel. Eu não estava protegida e fui jogada em uma situação de merda com pouco apoio”, escreveu ela na publicação. “Meu espírito disse para correr o mais rápido que puder e estou muito grata por ter confiado nos meus instintos. Eu me senti manipulada e fiquei profundamente ferida , mas me recuperei”, continuou.

Segundo a postagem da cineasta, ela deixou de ser diretora do projeto duas semanas após ter viajado para trabalhar nele. Sophia foi tratada com desrespeito pela cantora, sendo esse motivo que levou ao afastamento.

A diretora Sophia Nahli Allison, usou suas redes sociais para revelar que já abandonou a direção de um documentário sobre Lizzo, em 2019, por causa do comportamento da cantora. A postagem foi feita após três ex-dançarinas abrirem um processo na terça-feira, 1º, contra a cantora, a produtora Big Grrrl Big Touring, Inc. e a líder do balé de Lizzo, Shirlene Quigley.

"Levo minha música e minhas apresentações a sério porque, no final das contas, só quero lançar a melhor arte que represente a mim e aos meus fãs", continuou a intérprete. No texto, Lizzo destacou que as acusações vêm de ex-funcionárias que já admitiram publicamente que foram informadas de que suas atitudes eram pouco profissionais.

Ex-funcionárias acusam Lizzo de assédio

As informações sobre as acusações foram divulgadas nesta terça-feira, 1º de agosto, pela NBC News que teve acesso ao processo aberto no Tribunal Superior de Los Angeles, nos Estados Unidos. De acordo com o veículo, uma das ex-dançarinas alega que foi obrigada pela cantora a tocar pessoas nuas em uma boate em Amsterdã, na Holanda.

Outra denunciante afirma que seu compromisso com o grupo de dançarinos da cantora foi questionado após ganhar peso. Segundo o processo, Lizzo teria mostrado preocupação de forma “velada” pelo peso da dançarina, que se sentiu pressionada a se explicar e fornecer detalhes sobre sua vida privada.