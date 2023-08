Lizzo contrata advogado de Johnny Depp para se defender de acusações

A cantora Lizzo deu um novo passo para ser inocentada das acusações de assédio sexual e moral. De acordo com o TMZ, a artista contratou Marty Singer, advogado estadunidense conhecido por defender famosos como Johnny Depp, Bill Cosby e Kevin Costner.

A intérprete de “Pink”, música que integra a trilha sonora de “Barbie”, é acusada de criar um ambiente hostil no trabalho e de assediar sexualmente três ex-dançarinas. O processo foi aberto no Tribunal Superior de Los Angeles, nos Estados Unidos, no dia 1º de agosto.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O advogado da cantora comentou ao noticiário que já iniciou as investigações e revelou um comentário de uma das denunciantes chamando Lizzo de “Rainha”. "Não parecem palavras de alguém que foi assediada ou discriminada”, detalha.

“Dizem que uma imagem vale mais que mil palavras e aqui um vídeo mostra que não há reivindicações legítimas neste processo. Estamos confiantes de que Lizzo será completamente inocentada neste assunto", afirma Marty Singer.



Diretora diz ter deixado documentário por comportamento de Lizzo; LEIA MAIS

Ex-funcionárias acusam Lizzo de assédio

As informações sobre as acusações foram divulgadas na terça-feira, 1º de agosto, pela NBC News que teve acesso ao processo aberto no Tribunal Superior de Los Angeles, nos Estados Unidos. De acordo com o veículo, uma das ex-dançarinas alega que foi obrigada pela cantora a tocar pessoas nuas em uma boate em Amsterdã, na Holanda.