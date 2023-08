Lizzo é acusada por ex-dançarinos de assédio e ambiente hostil

A cantora estadunidense Lizzo está sendo acusada por três ex-dançarinas de assédio sexual e criação de um ambiente hostil de trabalho. Além da cantora, sua produtora Big Grrrl Big Touring e a líder da equipe de dança da cantora, Shirlene Quigley, estão sendo acusadas de assédio racial e religioso.

As informações foram divulgadas nesta terça-feira, 1º de agosto, pela NBC News que teve acesso ao processo aberto no Tribunal Superior de Los Angeles, nos Estados Unidos. De acordo com o veículo, uma das ex-dançarinas alega que foi obrigada pela cantora a tocar pessoas nuas em uma boate em Amsterdã, na Holanda.

Outra denunciante afirma que seu compromisso com o grupo de dançarinos da cantora foi questionado após ganhar peso. Segundo o processo, Lizzo teria mostrado preocupação de forma “velada” pelo peso da dançarina, que se sentiu pressionada a se explicar e fornecer detalhes sobre sua vida privada.

A cantora vencedora do Grammy é conhecida por defender publicamente os direitos das mulheres e minorias. Além disso, também já rebateu o cantor Kanye West sobre seu peso e apoia a aceitação do corpo, apoiando o movimento body positivity.

"A natureza impressionante de como Lizzo e sua equipe de gestão trataram seus artistas parece ir contra tudo o que a cantora defende publicamente, enquanto em particular ela envergonha seus dançarinos e os rebaixa de maneiras que não são apenas ilegais, mas absolutamente desmoralizantes", declarou o advogado das dançarinas, Ron Zambrano, a NBC News.

