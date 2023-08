Após denúncias de assédio, Lizzo se pronuncia: 'Ultrajantes'

Após ser acusada por três ex-dançarinas de assédio sexual e criação de um ambiente hostil de trabalho, a cantora estadunidense Lizzo se pronunicou nesta quinta-feira, 3. A artista afirmou, em postagem no Instagram, que seus últimos dias foram extremamente dolorosos e decepcionantes.

"Minha ética de trabalho, moral e respeito foram questionados. Meu caráter foi criticado. Normalmente, escolho não responder a falsas alegações, mas essas são inacreditáveis e ultrajantes demais para não serem abordadas", afirmou. Além da cantora, sua produtora Big Grrrl Big Touring e a líder da equipe de dança da cantora, Shirlene Quigley, estão sendo acusadas de assédio racial e religioso.



Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

"Levo minha música e minhas apresentações a sério porque, no final das contas, só quero lançar a melhor arte que represente a mim e aos meus fãs", continuou a intérprete. No texto, Lizzo destacou que as acusações vêm de ex-funcionárias que já admitiram publicamente que foram informadas de que suas atitudes eram pouco profissionais.

Ex-funcionárias acusam Lizzo de assédio

As informações sobre as acusações foram divulgadas nesta terça-feira, 1º de agosto, pela NBC News que teve acesso ao processo aberto no Tribunal Superior de Los Angeles, nos Estados Unidos. De acordo com o veículo, uma das ex-dançarinas alega que foi obrigada pela cantora a tocar pessoas nuas em uma boate em Amsterdã, na Holanda.

Outra denunciante afirma que seu compromisso com o grupo de dançarinos da cantora foi questionado após ganhar peso. Segundo o processo, Lizzo teria mostrado preocupação de forma “velada” pelo peso da dançarina, que se sentiu pressionada a se explicar e fornecer detalhes sobre sua vida privada.

A cantora vencedora do Grammy é conhecida por defender publicamente os direitos das mulheres e minorias. Além disso, também já rebateu o cantor Kanye West sobre seu peso e apoia a aceitação do corpo, apoiando o movimento body positivity.