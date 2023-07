Cearense se arrepende de ir a show de Beyoncé: ‘Símbolos illuminati’

O comentário de uma mulher que se arrependeu de ter ido ao show da Beyoncé em 2018 voltou a viralizar nas redes sociais. No depoimento, a influenciadora cearense Lívia Brasil diz que o “Espírito Santo me fez sentir um incômodo horrível, que eu só queria sair correndo de lá”.

O maior incômodo de Lívia teria sido a performance de homens sendo “pisados" por mulheres e os supostos símbolos illuminati que teria visualizado.

“Eu fui no show da Bey no Coachella e eu tava super animada porque achava o máximo. Durante o show, como cristã, vi cenas e representações ali no palco que jamais quero ver novamente. Mulheres pisando em homens de salto alto, homens de joelho e rastejando humilhados pelas mulheres. No outro dia, eu acordei pesadíssima e me arrependi muito de ter ido. Sem contar nos símbolos illuminati que ela usa nos seus shows, as letras”, diz o comentário.

Ao final da fala, a influenciadora ainda pediu para que respeitassem sua opinião. “A galera pede respeito mas não aceita que as pessoas podem simplesmente abrir os olhos e mudar de gosto”, declarou.

Beyoncé no Coachella 2018

A apresentação de retorno de Beyoncé aos palco na época reuniu os maiores hits da cantora. Ao lado de Kelly Rowland e Michelle Williams, Bey também relembrou sucessos do Destiny's Child. Além do grupo, Jay-Z, marido de Beyoncé, fez um dueto com a cantora na música "Déjà Vu".

O espetáculo contou com o apoio de dezenas de dançarinos e uma banda marcial. Beyoncé ainda fez uma homenagem a Nina Simone fazendo uma mescla das músicas "Drunk in Love" com "Lilac Wine".

