Morre Angus Cloud: conheça história e carreira do ator de Euphoria

Conhecido por seu papel como Fezco em ‘Euphoria’, Angus Cloud morreu menos de um mês após completar 25 anos. Conheça a trajetória pessoal e profissional do ator estadunidense

Conhecido por seu papel na série ‘Euphoria’, o ator Angus Cloud morreu nessa segunda-feira, 31, menos de um mês após completar 25 anos. Ele foi achado em sua casa em Oakland, no oeste da Califórnia, Estados Unidos.

Em nota, a família de Angus não confirmou a causa da morte do ator, mas explicou que ele lidava com a morte do pai, ocorrida há uma semana. “Como artista, amigo, irmão e filho, Angus foi especial para todos nós de muitas maneiras”, diz o documento emitido pelos familiares.

“O consolo que temos é saber que Angus agora está reunido com seu pai. Angus sempre foi franco sobre sua batalha por saúde mental e esperamos que sua morte possa lembrar outras pessoas que elas não estão sozinhas e não devem lutar em silêncio”, acrescentou a nota.

Ativo na indústria do entretenimento desde 2019, Angus Cloud participou de três projetos a serem lançados nos próximos meses. Confira a seguir a trajetória pessoal e profissional do ator californiano.

Angus Cloud: quando o ator de ‘Euphoria’ nasceu?

Conor Angus Cloud Hickey nasceu em 10 de julho de 1998, o mais velho de seus irmãos. Apesar do nascimento em terras estadunidenses, a maioria da família do jovem residia na Irlanda, segundo ele contou ao jornal Irish Independent em janeiro de 2022.

Morre Angus Cloud: ator pensou que chamado para ‘Euphoria’ fosse um golpe

Após deixar o Ensino Médio, Angus Cloud se aventurou em estudos de design de produção na Escola de Artes de Oakland. Em 2018, ele trabalhava em uma lanchonete no Brooklyn, em Nova York, quando foi abordado por Jennifer Venditti, responsável pela seleção de elenco de ‘Euphoria’.

“Ela me perguntou se eu gostaria de fazer uma audição, mas ela não disse exatamente para o que era. Achei que era algum tipo de golpe”, contou Angus à WSJ Magazine em entrevista. O californiano nunca havia atuado antes, mas sua performance impressionou os produtores da série da HBO.

Morre Angus Cloud: ator era colega de classe de Zendaya, também de ‘Euphoria’

Na Escola de Artes de Oakland, Angus Cloud não sabia, mas tinha uma colega com quem dividiria muitos momentos futuros: Zendaya. Os dois nunca interagiram antes de se encontrar nos primeiros dias de filmagem da primeira temporada de ‘Euphoria’, no segundo semestre de 2018.

Na série, Angus interpreta Fezco, um adolescente traficante de drogas que mantém uma relação conturbada com Rue, personagem de Zendaya e protagonista do enredo. Fezco, grande amigo de Rue, a ajuda a trilhar caminhos mais saudáveis, mas o vício em drogas da estudante coloca ambos em enrascadas.

‘Euphoria’ está disponível no streaming HBO Max. O seriado já foi renovado para uma terceira temporada. Nos últimos episódios lançados, em 2022, o personagem de Angus foi preso por agentes da polícia. Ainda não se sabe como a estória de Fezco será influenciada pela morte do ator.

Angus Cloud: ator participou de três filmes antes da morte

Além de ‘Euphoria’, que foi seu maior sucesso, Angus Cloud fez uma aparição rápida na série ‘The Perfect Women’. Já nas telonas, ele interpretou Walker no filme ‘North Hollywood’ (2021) e Robert DeWitt em ‘The Line’ (2023).

Na filmografia de Angus consta outros três projetos: um filme de terror ainda sem nome da franquia ‘Classic Monsters’, do estúdio Universal; ‘Freaky Tales’, que será estrelado por Ben Mendelsohn e Pedro Pascal; e ‘Your Lucky Day’, encabeçado por Miranda Cosgrove e Vince Vaughn.

Os três filmes mencionados ainda não foram lançados e, se mantida, a aparição de Angus deve ser creditada como póstuma.

Angus Cloud: ator aparece em videoclipes de Noah Cyrus, Becky G e Karol G

Entre as estrelas da TV e do cinema, é comum aparecer em videoclipes, principalmente após grandes sucessos, como foi o caso de Angus Cloud.

O ator pode ser visto em três clipes musicais: “All Three” (2020), de Noah Cyrus, irmã de Miley; “Cigarettes” (2022), do rapper Juice WRLD; e “Mamii” (2022), parceria entre Becky G e Karol G.