Miley Cyrus fala em deixar os palcos: "Não sinto mais prazer"

A cantora Miley Cyrus não deve mais fazer grandes shows para milhares de pessoas, segundo disse à revista Vogue do Reino Unido. A cantora atingiu na última semana a marca de 1 bilhão de streams em seu single “Flowers”.

“Eu amo me apresentar, mas basicamente para eles [seus amigos]. Cantar para centenas de milhares de pessoas não é realmente o que eu amo. Não há conexão, não há segurança. Também não é natural, é tão isolador porque se você está na frente de 100.000 pessoas, você está sozinho”, afirmou a artista.

A mentalidade que Cyrus afirma ter parece refletir em outras em outros pontos de sua carreira, como o desprendimento durante o lançamento de “Flowers”. Ela explicou que, na época, estava em viagem com o namorado e optou por não levar seu celular. “Eu não tinha como saber em que posição ele iria [entrar nos charts], e não era importante para mim porque isso não mudaria nada”.

A música que faz parte do álbum “Endless Summer Vacation”, foi a canção mais rápida da história a atingir 1 bilhão de reproduções no Spotify. Segundo a empresa, também bateu o recorde de ser a composição mais ouvida durante duas semanas. A música foi lançada em janeiro e o álbum completo em março. Esse é seu oitavo trabalho em estúdio, e traz colaborações com os artistas Sia e Brandi Carlile.

