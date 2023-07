4 lançamentos imperdíveis da HBO Max em agosto

A HBO Max está sempre enriquecendo seu catálogo com novas produções, e no mês de agosto não seria diferente. Com uma grande variedade de opções, que vão desde séries envolventes a filmes emocionantes, a plataforma oferece entretenimento para todos os gostos e idades.

Por isso, entre as novidades, destacamos quatro títulos imperdíveis que prometem conquistar o público com tramas intrigantes, personagens cativantes e muita emoção. Confira!

Lakers: Hora de Vencer (Imagem: Reprodução digital | HBO)

1. Lakers: Hora de Vencer (06/08)

Na segunda temporada de “Lakers: Hora de Vencer”, continuaremos a explorar o universo do Los Angeles Lakers nos anos 80, acompanhando tanto suas vitórias no basquete profissional como suas jornadas pessoais. A história se desenrola após as finais de 1980 até 1984, chegando a um ponto crucial com a épica revanche entre dois gigantes do basquete daquela época: Magic Johnson e Larry Bird.