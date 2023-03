10 músicas para o fim de semana; com Miley Cyrus e Maluma

Com forró, rock e sertanejo, confira a seleção de lançamentos musicais do Vida&Arte para o fim de semana

Cansado de ouvir sempre as mesmas músicas? O Vida&Arte reúne semanalmente as principais novidades do mundo da música. Nesta sexta-feira, 10 de março, tem novo álbum de Miley Cyrus, single de Maluna e feat de Becky G com Omega. Confira os principais lançamentos:

1. Miley Cyrus - Endless Summer Vacation



Miley Cyrus lançou seu oitavo álbum de estúdio: "Endless Summer Vacation". O disco inclui o hit “Flowers” e outras 12 novas faixas. Sucesso global, “Flowers” ficou 6 semanas em #1 no Billboard Hot 100



2. Maluma - La Reina

Maluma lançou seu novo single e vídeo, "La Reina", uma canção dedicada às mulheres. A canção foi escrita por Maluma, Kevin Cruz Moreno, Edgar Barrera, Lenin Yorney Palacios e Luís Miguel Gómez Castaño.

3. Becky G e Omega - Arranca



Becky G lançou seu novo single "Arranca" ft. Omega. No single, produzido por A.C, HoneyBoos, Polo Parra e Moon Willis, Becky e Omega misturam merengue com sons de hip hop e R&B.

4. Mar.iana e Big Up - Vida Leve



Após o sucesso de “Tchau, baby!”, Mar.iana lança a faixa "Vida Leve" em parceria com o trio Big Up. A faixa integra o EP de mesmo nome com mais três canções inéditas, “Vista pro mar”, “De boa” e “Pista de dança”.



5. Selvagens à Procura de Lei - O Verão Passou, mas o Sol continua aqui

A banda cearense Selvagens à Procura de Lei lança o single e o clipe “O verão passou, mas o Sol continua aqui”. A faixa é um convite para refletir o passado com um olhar positivo.

6. Laura Pausini - "Un buon inizio" / "Un buen inicio"

Laura Pausini liberou “Un buon inizio” / “Un buen inicio” nesta sexta-feira, 10 de março. O novo single de Laura Pausini já tinha sido antecipado para os fãs que participaram das três apresentações especiais do #LAURA30, que aconteceu em Nova York, Madri e Milão.

7. Marvvila e Alexandre Pires - Primeiro Encontro

A parceria inédita entre Marvvila e Alexandre Pires, o single "Primeiro Encontro", chega em todas as plataformas de música e com lyric vídeo no canal da cantora no YouTube nesta sexta-feira, dia 10. Unindo duas gerações da história do pagode romântico, o "Primeiro Encontro"é um single sobre amor.

8. Kelly Diaz - Antiamor



Cantora desde adolescência, Kelly Diaz usa sua própria vivência para inspirar seu novo single “Antiamor”, que trata de desilusões amorosas. A música fala de uma pessoa que vive se apaixonando pelas pessoas erradas e acaba sempre se decepcionando.

9. Elana Dara - Cabeça de Vento

Elana Dara lança novo single "Cabeça de Vento’’. A artista abrirá os shows do Coldplay em São Paulo. A música é um mergulho interno, para dentro de si. Nela, Elana canta como alguém que está disposta a se conhecer e, ao mesmo tempo, se jogar no mundo sem medo e viver experiências novas.

10. Welisson - Iludido



Welisson dá sequência a trilogia de singles com a segunda música lançada nesta sexta-feira, dia 10, intitulada "Iludido". Primeiro, "Amanhã" contou a história de um jovem que gosta de curtir a vida, mas que se sente preso pelo relacionamento com a parceira. Agora, o jovem rapper discorre sobre um momento de início dos desentendimentos do casal que terá um desfecho no terceiro single a ser lançado.

