Eddie Vedder é confundido com Pedro Pascal em show de Taylor Swift

As apresentações de Taylor Swift com a turnê “The Eras” seguem com inúmeros shows por diversos países. No sábado, 22, a cantora se apresentou em Seattle, nos Estados Unidos, que contou com grandes nomes do indie-rock entre o público presente.

Eddie Vedder, vocalista da banda Pearl Jam, foi ao show da artista junto com sua esposa, Jill Vedder, e a filha do casal. Vestindo uma camisa com a mensagem “It’s me, hi, I’m the father, it’s me” – paródia da música “Anti-Hero”, de Taylor –, Eddie também estava à caráter e usava pulseiras de miçangas que se popularizaram entre os fãs da cantora estadunidense.

O músico então foi visto na arquibancada do Estádio Lumen Field ao lado da família quando uma fã de Taylor o filmou. No vídeo compartilhado no TikTok, a jovem confunde o músico com Pedro Pascal, ator de “The Last of Us” e “The Mandalorian”.

“Pedro Pascal está na Seattle Eras Tour!’, escreveu a tiktoker. Em um dos comentários, Olivia Vedder, filha de Eddie, responde o vídeo: “Esse é o meu pai”.

Taylor Swift no Brasil: confira as datas dos shows

Taylor Swift no Rio de Janeiro

Quando: dias 17, 18 e 19 de novembro de 2023



Onde: Estádio Nilton Santos - Engenhão



Ingressos no site oficial



Taylor Swift em São Paulo

Quando: dias 24, 25 e 26 de novembro de 2023



Onde: Allianz Parque



Ingressos no site oficial

